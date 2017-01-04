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ОТ РЕДАКТОРА

Друзья и читатели христианского портала "Голос Истины". На протяжении многих лет, редактором трудился брат Виталий Бойко. Так как журнал был учрежден церковью "на Горе", города Спокен, а Виталий, по приглашению другой баптистской церкви, перешел на служение пресвитера в ту церковь, на сегодня В. Бойко более не является редактором этого издательства. 

Много сил, здоровья, времени и знаний было отдано Виталием как в организацию, так и в развитие этого журнала. Мы благодарны Богу и брату за труд во имя Его.

Надеемся, что Господь пошлет работников и этот сайт послужит для многих полезным ресурсом в жизни хождении за Господом. Оставляйте свои пожелания, комментарии, отзывы.
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ОТЗЫВЫ
Просмотр порно “отключает” часть мозга, отвечающую за принятие моральных решений

Почему МОИ личные данные, которые я вводил у вас на сайте, теперь видят все здесь??? https://goo.gl/XLYR6F И что за это фото подписанные, как будто мной? Как вас, админы вообще понимать?

- RuslanSep
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Просмотр порно “отключает” часть мозга, отвечающую за принятие моральных решений

Почему МОИ личные данные, которые я вводил у вас на сайте, теперь видят все здесь??? https://clck.ru/ASPb9 И что за это фото подписанные, как будто мной? Как вас, админы вообще понимать?

- RuslanSep
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Просмотр порно “отключает” часть мозга, отвечающую за принятие моральных решений

Почему МОИ личные данные, которые я вводил у вас на сайте, теперь видят все здесь??? http://tinyurl.com/hyh826k И что за это фото подписанные, как будто мной? Как вас, админы вообще понимать?

- RuslanSep
читать статью

Просмотр порно “отключает” часть мозга, отвечающую за принятие моральных решений

Почему МОИ личные данные, которые я вводил у вас на сайте, теперь видят все здесь??? http://fas.st/ItHFU И что за это фото подписанные, как будто мной? Как вас, админы вообще понимать?

- RuslanSep
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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2017-01-04 00:02:44
В 2016 году было убито около 90 000 христиан

 Христиане продолжают быть самой преследуемой в мире религиозной группой. Как указывает известный итальянский социолог и автор Массимо Интровинье, в прошлом году во всем мире было убито свыше 90 000 христиан.
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2017-01-03 00:35:36
4 христианских принципа принятия «новогодних» решений

Кажется, что каждый Новый год мы попадем в вихрь “хороших решений”. Движимые всплеском энтузиазма, мы начинаем заниматься такой странной общественной деятельностью, что она приводит в недоумение даже соседских детей. Мы вдруг принимаем решение придерживаться свода неординарных обязательств. Хватаясь за каждую возможность добиться каких-то изменений в жизни, мы оказываемся в угаре новогодних обещаний, даже не всегда отдавая себе полностью отчет в том, что происходит – берем на себя “обеты” изменить круто характер, придерживаться невозможных диет и достичь дисциплины уровня нерушимой крепости.
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2016-12-30 08:05:16
Поклонение или театральность?

Сегодня мир требует изменений, позицию которых можно выразить лозунгом “все пойдет!”. Да, такой лозунг (все пойдет) может вполне быть приемлем для секулярного мира, но он абсолютно неприемлем для христианской сферы.
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2016-12-29 03:42:57
Рождество в Алеппо

В этом “аду” – как ООН называет Алеппо – христиане утверждают, что чувствуют присутствие Бога.
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2016-12-24 06:09:01
Любимое оружие сатаны против нас

Супермен почти непобедим. Я говорю “почти”, потому что у него есть одно уязвимое место: криптонит может лишить его силы. А если криптонита много – даже убить. Тони Рейнки совершенно прав, говоря: “Неверие – это наш криптонит”  (Newton on the Christian Life).
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2016-12-19 11:14:47
На библейских занятиях колдунья, наконец, увидела свет

Брайан Харрелл и его жена Беки не сдавались, пытаясь донести Евангелие до народности “Makhuwa Nahara”, деревни которой усеяли побережье Тихого Океана в Мозамбике. Эта народность составляет около 300 000 человек. 
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2016-12-17 03:34:40
Уроки разногласий реформаторов по поводу Рождества

Кальвин считал, что празднование Рождества – это, скорее, возвеличивание дьявола, чем Бога?
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2016-12-16 03:23:01
Не “сердцебиение”, но “звуки утробного плода”

Цинизм безбожного мира крепчает. Можно понять возмущение женщины, написавшей эту статью.
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2016-12-12 14:57:47
Виртуальная вера “богатого юноши”

Виртуальная реальность может захватить нас, вызвать эмоции и даже заставить задуматься. Но когда мы возвращаемся к обычной реальности, влияние виртуальной реальности заметно ослабевает или вообще сводится к нулю. Проблема “богатого юноши” заключалась не в законничестве и даже не в жадности, но в слабости его веры.
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2016-12-08 00:22:23
В Аргентине евангельские верующие борются с демонами в “школе экзорцизма”

Буэнос Айрес: Манюэль Акуна брызгает “святой водой”, размахивает распятием и затем возлагает руку на вспотевшую, пронзительно кричащую женщину. Это – не католический священник. Но евангельский служитель.
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