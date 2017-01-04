Друзья и читатели христианского портала "Голос Истины". На протяжении многих лет, редактором трудился брат Виталий Бойко. Так как журнал был учрежден церковью "на Горе", города Спокен, а Виталий, по приглашению другой баптистской церкви, перешел на служение пресвитера в ту церковь, на сегодня В. Бойко более не является редактором этого издательства.
Много сил, здоровья, времени и знаний было отдано Виталием как в организацию, так и в развитие этого журнала. Мы благодарны Богу и брату за труд во имя Его.
Надеемся, что Господь пошлет работников и этот сайт послужит для многих полезным ресурсом в жизни хождении за Господом. Оставляйте свои пожелания, комментарии, отзывы.
Христиане продолжают быть самой преследуемой в мире религиозной группой. Как указывает известный итальянский социолог и автор Массимо Интровинье, в прошлом году во всем мире было убито свыше 90 000 христиан.
Кажется, что каждый Новый год мы попадем в вихрь “хороших решений”. Движимые всплеском энтузиазма, мы начинаем заниматься такой странной общественной деятельностью, что она приводит в недоумение даже соседских детей. Мы вдруг принимаем решение придерживаться свода неординарных обязательств. Хватаясь за каждую возможность добиться каких-то изменений в жизни, мы оказываемся в угаре новогодних обещаний, даже не всегда отдавая себе полностью отчет в том, что происходит – берем на себя “обеты” изменить круто характер, придерживаться невозможных диет и достичь дисциплины уровня нерушимой крепости.
Сегодня мир требует изменений, позицию которых можно выразить лозунгом “все пойдет!”. Да, такой лозунг (все пойдет) может вполне быть приемлем для секулярного мира, но он абсолютно неприемлем для христианской сферы.
Супермен почти непобедим. Я говорю “почти”, потому что у него есть одно уязвимое место: криптонит может лишить его силы. А если криптонита много – даже убить. Тони Рейнки совершенно прав, говоря: “Неверие – это наш криптонит” (Newton on the Christian Life).
Брайан Харрелл и его жена Беки не сдавались, пытаясь донести Евангелие до народности “Makhuwa Nahara”, деревни которой усеяли побережье Тихого Океана в Мозамбике. Эта народность составляет около 300 000 человек.
Виртуальная реальность может захватить нас, вызвать эмоции и даже заставить задуматься. Но когда мы возвращаемся к обычной реальности, влияние виртуальной реальности заметно ослабевает или вообще сводится к нулю. Проблема “богатого юноши” заключалась не в законничестве и даже не в жадности, но в слабости его веры.
Буэнос Айрес: Манюэль Акуна брызгает “святой водой”, размахивает распятием и затем возлагает руку на вспотевшую, пронзительно кричащую женщину. Это – не католический священник. Но евангельский служитель.
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